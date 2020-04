Billiger Sprit: Inflation sinkt im März auf 1,6%

Die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus wirkten sich nur sehr begrenzt auf die Berechnung der März-Inflationsrate aus, so die Statistik Austria am Freitag. Die Preiserhebungen für den Verbraucherpreisindex seien hauptsächlich in der ersten Monatshälfte - also vor den Covid-19-bedingten Geschäftsschließungen - durchgeführt worden.