Auch zur Stoßzeit sind Züge nach Linz leer

Großprojekte laufen weiter

In OÖ wird etwa an der Weststrecke, der Ennstal- sowie an der Mühlkreisbahn gearbeitet. Weiters erfolgen Arbeiten an den Großprojekten wie der Westseite des Linzer Hauptbahnhofs sowie im Stadthafen. Laufende Modernisierungen an Bahnhöfen werden ebenfalls fortgesetzt.