Tresorknacker schlug zu Silvester in Bad Ischl zu

In der Silvesternacht witterte der Georgier seine große Chance, unbemerkt in ein Wohnobjekt in Bad Ischl einzusteigen. Der Täter riss dafür ein Fenstergitter aus seiner Verankerung und zwängte das Fenster schließlich auf. Nachdem alle zum Feiern beziehungsweise zum Raketenabschießen ihr Zuhause verließen, konnte sich der 39-Jährige unbeobachtet durch mehrere Räume wühlen.