Am Wochenende erwartet uns richtiges Aprilwetter

Mit allmählich abnehmendem Hochdruckeinfluss zeigen sich am Freitag trotz längerer sonniger Phasen mehr Wolken am Himmel, zumeist in Form von Haufenwolken. Dabei kann es kurzzeitig ein paar Regentropfen geben, die Neigung zu ergiebigen Schauern bleibt gering. Am Alpenostrand lebt der Nordwestwind spürbar auf. Die Frühtemperaturen liegen bei drei bis zwölf Grad, die Höchstwerte am Tag bei 20 bis 26 Grad.