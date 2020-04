Dober: „Auf Amateurfußball wird gesch*****!“

In der Bundesliga gibt es einen Trend zu Geisterspielen, ganz anders sieht es in den Amateurligen in Österreich aus. Diese wurden abgebrochen - und das ohne Meister. Ein Umstand, der Ex-Teamspieler Andreas Dober sauer aufstößt. „Auf den Amateurfußball wird geschissen“, schimpft der ehemalige Rapid-Verteidiger, der derzeit beim ASV Siegendorf in der burgenländischen Landesliga (vierthöchste Spielklasse) unter Vertrag steht. Was Dober sonst noch im Skype-Interview mit sportkrone.at-Chef Michael Fally zu sagen hat, sehen und hören Sie oben im Video!