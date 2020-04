Salzburgs Zoo-Pinguine mit Passproblemen

„Wir bekommen zehn Zuchtpaare an Brillenpinguinen aus England, das wurde vom Zuchtbuchkoordinator so organisiert“, sagte Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner zur APA. „Wir wissen aber nicht, wie das an den Grenzen in Corona-Zeiten gehen wird. Die Herausforderung ist der Transport quer durch alle Länder.“ Für den Export der Tiere müsse der Partner in England die notwendigen Papiere beisammen haben. „Wann das so weit ist? Dafür wurde uns noch kein Zeithorizont mitgeteilt.“