Anschober verschärft Tiertransport-Auflagen

Nahezu täglich melden sich besorgte Tierfreunde bei der „Krone Tierecke“ und auch bei Minister Rudolf Anschober, denn durch Staus bei der Grenzabwicklung stünden Tiere bei Lebendtiertransporten zusätzlich stundenlang eingepfercht in den Lastwägen. „Transporte aus Österreich heraus gänzlich zu verbieten, ist derzeit EU-rechtlich nicht möglich, wir bemühen uns aber um Verbesserung: Daher habe ich am Karfreitag einen Erlass für verschärfte Auflagen bei Tiertransporten unterzeichnet“, so Anschober.