Das sind die besten Schuhe fürs Indoor-Training

Diese fühlen sich tatsächlich so an, als wäre man barfuß unterwegs. Zehenschuhe sind hervorragend an den Fuß angepasst und eignen sich vor allem fürs Indoor-Training sehr gut. Zudem kräftigen sie die Fuß- und Beinmuskulatur, verbessern die Körperhaltung und die Durchblutung in den Beinen.