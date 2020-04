Den Wald hautnah erleben

Die vielfältigen Funktionen des Waldes machen ihn zu einem ganz besonderen Lebensraum. „Insbesondere die Erholungsfunktion hat in den vergangenen Jahren immens an Bedeutung gewonnen. Die Menschen haben den Wald als Ort der Entspannung und Regeneration neu entdeckt.“ Wissenschaftliche Studien zeigen auf, warum dem so ist: Der Wald hat nachweislich eine sehr positive Wirkung auf das Wohlbefinden und die Gesundheit. Regelmäßige Aufenthalte im Wald tragen zur Erholung bei, stärken das Immunsystem, erhöhen die Aktivität natürlicher „Killerzellen“, können Stress reduzieren, verbessern den Schlaf und haben positive Auswirkungen auf das Nervensystem.