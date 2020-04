Floriani in Unternberg löschten Brand

Gegen 18.20 Uhr kam es in der Lungauer Gemeinde zu einem Brand. Kurz nachdem der Besitzer eines Einfamilienhauses den Heizkessel mit Stückholz anheizte, ging im Stromverteilerkasten die Sicherung aus. Als der Sohn in den Keller ging, bemerkte er den Rauch aufsteigen. Mit einem Feuerlöscher begann er den Brand zu bekämpfen und die Freiwillige Feuerwehr Unternberg zu verständigen. Nach kurzem Löschvorgang konnten die Floriani-Jünger „Brand aus“ geben. Laut Polizei ist das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Elektroleitung ausgebrochen. Es wurde der Heizraum, die Stromleitung, Isolierungen und der Heizkessel beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.