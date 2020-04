Mehr Tests in Salzburgs Seniorenheimen

In Salzburg sollen spätestens ab nächster Woche in allen Seniorenwohnhäusern mindestens einmal pro Woche Bewohner und Pflegekräfte auf das Coronavirus getestet werden. Den Anfang macht heute das Seniorenwohnhaus in Altenmarkt, wo sich in der Vorwoche zehn Personen angesteckt haben. „Wir beginnen dort, wo es die meisten Fälle gibt. Dazu erstellen wir gerade eine Prioritätenliste“, so Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. Getestet werden Pfleger und Bewohner – solange die Tests reichen.