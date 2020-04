Mehr Frauen sind mit Gewalt konfrontiert

Alleine von Ende März bis 8. April haben sich rund 100 Frauen hilfesuchend an das Linzer Gewaltschutzzentrum gewandt, weil sie in den eigenen vier Wänden in Gefahr geraten waren. Im Vergleichszeitraum des letzten Jahres waren es dagegen nur 70 Frauen. Die Coronakrise dürfte für den Anstieg verantwortlich sein.