Wimbledon kassiert für Absage 130 Millionen Euro

„Natürlich sind wir froh, die Versicherung zu haben, und sie hilft auch“, so Turnierdirektor Richard Lewis. „Aber sie löst nicht alle Probleme. Die Details und die genaue Zahl wird auf Monate wohl noch nicht genau bekannt sein.“ 2018 hatte Wimbledon angeblich einen Jahresumsatz von 255 Millionen Pfund - also 290 Millionen Euro gemacht. Zudem war auch die Versicherungsprämie nicht gerade ein Schnäppchen. 1,8 Millionen Euro mussten die Veranstalter pro Jahr zahlen, damit also in den vergangenen 17 Jahren rund 31 Millionen Euro.