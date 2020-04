2,5 Millionen € für Betriebe

30 Millionen Euro schwer ist das Unterstützungspaket des Landes, mit dem Unternehmern in dieser schwierigen Zeit unter die Arme gegriffen werden soll. Seit dem Start im März sind 261 Anträge für Förderungen, Haftungen und Darlehen bei der Wirtschaft Burgenland (WiBuG) eingetroffen. Die Auszahlung der ersten Tranchen erfolgt in den nächsten Tagen. 1,86 Millionen Euro fließen in Form von Kleinkrediten und Zuschüssen direkt an die Firmen. Zusätzlich übernimmt das Land Haftungen in der Höhe von 613.000 Euro – in Summe also eine Unterstützung in der Höhe von 2,48 Millionen Euro. „Es ist von hoher Bedeutung, den Unternehmern rasch und unbürokratisch zu helfen. Hierdurch wollen wir die finanzielle Notsituation der Betriebe abfedern“, betont Landesrat Christian Illedits.