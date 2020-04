St. Anton und Paznaun: Quarantäne verlängert!

Die Quarantäne im Paznauntal sowie in St. Anton am Arlberg in Tirol dauert bis zum 26. April an. Landeshauptmann Günther Platter teilte diese zweiwöchige Verlängerung am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz mit. Der Grund: Flächendeckende Testungen ergaben, dass dort noch immer bis zu 19 Prozent der Bevölkerung infiziert sind. In Sölden steht die Auswertung der Tests, und somit auch eine Entscheidung über die Quarantäne, noch aus.