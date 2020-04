Platter sieht Virus in Tirol auf dem Rückzug

Für Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ist das Coronavirus in Tirol bereits im Begriff, den Rückwärtsgang einzulegen. „Es gibt einen deutlichen Rückgang des Virus in Tirol“, sagte er am Freitag bei einer Videopressekonferenz. Man müsse aber „noch durchhalten“. Nach Beratungen mit Experten und Bundesregierung werde es am kommenden Montag „im Gleichklang“ Entscheidungen in Sachen Lockerungen geben.