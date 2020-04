Kooperation gegen das Tierleid auf unseren Straßen

Werden in Oberösterreich bei ausländischen Tiertransporten Gesetzesübertretungen festgestellt, so hat das einen „Weckruf“ ans Herkunftsland zur Folge, sofern es ein EU-Land ist: „Da gibt es über die Kontaktstelle Tiertransport beim Gesundheitsministerium eine Meldung an den betreffenden Mitgliedstaat“, weiß Steinkellner: „Auf diesem Weg werden die Partnerbehörden informiert und können entsprechend reagieren. Dieses Prinzip funktioniert im umgekehrten Fall, wenn also heimische Transporteure im EU-Raum kontrolliert werden, gleich.“