Betretungsverbot für Asylquartier wird verlängert

Wie berichtet, wurde das Asylquartier in Traiskirchen am 24. März unter Quarantäne gestellt. Auslöser waren zwei bestätigte Coronavirus-Fälle in der Betreuungsstelle. Nach Informationen der „Krone“ soll das Betretungsverbot für das Erstaufnahmezentrum jetzt von der Bezirkshauptmannschaft Baden verlängert werden.