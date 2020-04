Um die Hälfte weniger Regen seit Jahresbeginn

Bei der Universität Graz kamen von 1. Jänner bis 8. April nur 30 Millimeter Niederschlag zusammen. In einem durchschnittlichen Jahr sind es 101 Millimeter. Ähnlich trocken war es in der steirischen Landeshauptstadt im Zeitraum von 1. Jänner bis 8. April nur in den Jahren 2019 und 1949 mit jeweils 38 Millimeter Niederschlag. Auch die Zahlen für Wien und Lienz zeigen die ungewöhnliche Trockenheit. An beiden Orten war der Zeitraum ab Jahresbeginn einer der 15 trockensten der vergangenen 120 Jahre.