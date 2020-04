Für 20.000 Hasen wurden Straßen zu tödlicher Falle

Die meisten tierischen Opfer gibt es in Niederösterreich

Im Bundesländer-Vergleich fielen die meisten Hasen in Niederösterreich dem Straßenverkehr zum Opfer, nämlich 8671, berichtet der VCÖ. Dahinter folgen Oberösterreich (5033), Steiermark (2623), Burgenland (2446), Salzburg (594) und Kärnten (478). Erfasst werden von der Statistik nur die bei der Bezirkshauptmannschaft eingegangenen Meldungen. Seit dem Jahr 2010 fielen in Österreich bereits mehr als 200.000 Feldhasen und Wildkaninchen dem Kfz-Verkehr zum Opfer.