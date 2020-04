Dringend gesucht: Laptops für Kids

Nicht jede Familie sieht sich in der Lage, die technische Infrastruktur für den Unterricht daheim bereitzustellen. Woran es mangelt, sind Laptops, Stand-PCs, Drucker und sogar USB-Sticks. Landesrätin Barbara Schöbi-Fink reagierte nun auf diesen Mangel und appellierte gestern an die Bevölkerung wie auch an die heimische Wirtschaft, den betroffenen Familien alte, aber gebrauchsfähige IT-Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Am dringendsten werden Laptops und Stand-PCs, die nicht älter als acht Jahre sind, gesucht. Aber auch Tastaturen und Webcams sind gefragt.