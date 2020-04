Global Citizen Festival: Die Welt feiert zu Hause

Beim „Global Citizen Festival“ feiern einmal im Jahr Tausende für den guten Zweck - ob in New York, Johannesburg oder Berlin. Doch wann wieder Festivals in Zeiten von Corona stattfinden können, das steht noch in den Sternen. Also sorgen Lady Gaga und die Global-Citizen-Veranstalter für ein Festival, wie es die Musikgeschichte noch nicht gesehen hat: das „One World: Together At Home“ - ein Konzertreigen, bei dem die größten Stars unserer Zeit ihre musikalischen Grüße aus ihrem in unsere Wohnzimmer schicken. Mit dabei sind u. a. Billie Eilish, Elton John, Alanis Morissette, Paul McCartney und Stevie Wonder.