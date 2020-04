Mit diesen Geräten kann man in der Sonne arbeiten

So herrlich das Arbeiten in der Sonne auch ist, wenn man auf dem Bildschirm nichts mehr lesen kann, macht es nur halb so viel Freude. Daher sollte man sich für die Arbeit im Freien ein Notebook oder einen Laptop zulegen, der über einen matten Bildschirm verfügt. Gleichzeitig sollte der Akku möglichst lange halten, denn nicht jeder verfügt auf Balkon und Terrasse über entsprechende Steckdosen. Wir wollen Ihnen einige Geräte vorstellen, die sich ideal zum Arbeiten in der Sonne eignen.