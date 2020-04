Italiens „Patient 1“ ist Papa geworden

Kinder als „Zeichen der Hoffnung“

Papst Franziskus dankte in einem Tweet den Frauen, die in dieser schwierigen Zeit ihre Kinder zur Welt bringen. „Kinder, die in Zeiten des Coronavirus zur Welt kommen, sind ein Zeichen großer Hoffnung“, so der Papst. Er dankte auch den Sanitätern und all den Menschen, die Mütter bei der Geburt unterstützen.