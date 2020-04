Matthew McConaughey spielt Tele-Bingo mit Senioren

Der Schauspieler hat sich bereits in der Vergangenheit darum bemüht, anderen Menschen ihre Ängste in der Corona-Pandemie etwas zu nehmen. „In diesen verrückten Zeiten, in denen wir uns mit dem Coronavirus herumschlagen, sollten wir auf uns selbst und aufeinander aufpassen“, hatte McConaughey in einem Instagram-Video gesagt, das er Ende März veröffentlichte.