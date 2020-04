Ausverkauft: So stellen Sie Germ selbst her

Man hat Zeit, ist zu Hause, will etwas Sinnvolles tun. Außerdem steht Ostern vor der Tür. So hat in der Corona-Krise Backen „überhand“ genommen. Deshalb ist auch Hefe bzw. Germ ausverkauft. Doch Heidi Gruber aus dem Lieser-Maltatal weiß, wie man Germ schnell und einfach selbst zubereiten kann.