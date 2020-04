Pflegerin mit großem Herz

Normalerweise wechselt sich Alena Sipulova alle zwei Wochen mit ihrer Kollegin ab. Doch in Zeiten von Corona ist alles anders. Weil die engagierte Pflegekraft aus der Slowakei ihren Schützling nicht alleine lassen will, ist sie bereits seit einem Monat bei Josef Schöll in Oberpetersdorf. Zu groß ist die Angst, dass sie sich nach ihrer Rückkehr zu Hause für 14 Tage in Quarantäne begeben muss oder, noch schlimmer, das Land dann nicht mehr verlassen darf. Diese Sorgen hat auch Ludmila Tkacova. Sie hätte ihre Kollegin bei der Familie Schöll vor 14 Tagen ablösen sollen, ist sich aber auch nicht sicher ob und wie sie aus der Slowakei aus- und nach Österreich einreisen darf.