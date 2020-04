Familie benötigt Geld zurück

Wie in unserer Printausgabe berichtet, blieben vom Haus im steirischen Pinggau nur Mauerreste über, alles andere brannte vollkommen nieder. Auch mehrere Haustiere von Gerda Stelzer (73) und ihrem Sohn (49) kamen bei dem verehrenden Feuer ums Leben. Seit mehreren Monaten lebte die Familie nun in Rechnitz. Für ein Haus hatten die beiden 2500 Euro Kaution hinterlegt, was angesichts des hohen Schuldenberges, den der Brand hinterließ, nicht einfach war. Mittlerweile sind Mutter und Sohn weiter nach Ungarn gezogen.