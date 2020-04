Sportler entwickeln ihre eigenen Trainingsmethoden

Kommunikation über Skype

Ringer Daniel Gastl fand am elterlichen Bauernhof in Tirol Alternativen, zog als Kraftübung einen 4,5-Tonnen-Traktor. Diskus-Ass Luki Weißhaidinger trainiert samt beheizter Wurfhalle und einem Fitnessraum „zwischen Fuchs und Hase“ am Hof seines Bruders in Taufkirchen. Die Kommunikation mit Trainer Gregor Högler funktioniert mittels Skype.