Bettgestell brannte in Morgenstunden lichterloh

In einem Wohnhaus in Velden kam es in den frühen Morgenstunden am Samstag zu einem Brand. Ein Bettgestell im ersten Stock stand plötzlich in Flammen. Verletzt wurde niemand, denn die Bewohner konnten sich noch selbstständig auf dem Haus retten. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Augsdorf, St. Egyden, Schiefling, Velden und Rosegg.