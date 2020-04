So verändert Corona die Arbeit der Tiroler Polizei

Die gute Nachricht vorweg: Der Großteil der Bevölkerung hält sich in Tirol an die Verordnungen und bleibt daheim - so auch Diebe und Co., wie es scheint. „So zeigt sich in der Kriminalitätsentwicklung, dass die Gesamtdelikte in den letzten Märzwochen massiv zurückgegangen sind“, informiert die Polizei am Freitag. Selbst in der so genannten „Cyber-Kriminalität“ seien aktuell keine besonderen Zuwächse zu verzeichnen, heißt es weiter.