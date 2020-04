Nun auch Herzogin Camillas Ex-Ehemann erkrankt

Prinzessin Anne in Gefahr?

Der Brigadier soll laut der Zeitung „Daily Mail“ bei der Veranstaltung auch engen Kontakt zu Mitgliedern der Königsfamilie gehabt haben. So habe er sich mit Prinzessin Anne und deren Tochter Zara unterhalten. Der ehemalige Armee-Offizier glaubt aber nicht, dass er sie angesteckt haben könnte. Er erklärte, die Ärzten hätten ihm gesagt, dass er erst am Montag nach dem Event, also am 16. März, ansteckend für andere gewesen sei.