Trump-Vergleich: Ajax-Sportboss platzt der Kragen

Ajax-Amsterdam-Sportdirektor Marc Overmars hat einen Abbruch der Saison in der niederländischen Fußballliga gefordert. „Warum geht es in diesem Moment um Geld und nicht um die Volksgesundheit?“, fragte Overmars in der Tageszeitung „Telegraaf“. „Ich hatte gehofft, dass der KNVB eine eigenständige Entscheidung trifft, aber stattdessen versteckt man sich hinter der UEFA.“