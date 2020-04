Tarantino: Pitt wollte sich Shirt vom Leib reißen

Zuvor kam bereits heraus, dass das Ende des Drehbuchs zu „Once Upon A Time ... In Hollywood‘ während der Produktion in einem Safe aufbewahrt wurde. William Paul Clark, Tarantinos erster Regie-Assistent, sagte über die ausgezeichnete Drama-Komödie, in der auch Leonardo DiCaprio und Margot Robbie mitspielen: „Den dritten Akt bewahrten wir in einem Safe in der Buchhaltung auf. Du kommst rein, du bekommst dein Drehbuch, du gehst in den kleinen Raum, du liest den dritten Akt ... wenn du fertig bist, gibst du das Drehbuch zurück, sie legen es zurück in den Safe und du gehst.“