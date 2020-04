Beatmungsgeräte: So viele stehen zur Verfügung

Tirol - 398 Geräte vorhanden, 306 frei:

398 invasive Beatmungsgeräte aus bestehenden Ressourcen stehen derzeit in Tirol zur Verfügung (inkl. Narkosegeräte u.ä.). 306 davon sind nach Angaben des Landes vorerst noch verfügbar. Zu beachten sei, dass die Kapazität an Beatmungsgeräten stets in Zusammenhang mit den dafür notwendigen Personal- und räumlichen Ressourcen gesehen werden müsse, hieß es. Die Intensivmedizin der Tirol Spitäler sei vernetzt und im ständigen Austausch bezüglich der aktuellen Situation.