Betrunkener stürmte mit Schwert auf Polizisten zu

Gegen 22 Uhr wurden zwei Polizeistreifen in ein Mehrparteienhaus in den Ortsteil Hafendorf gerufen, weil es dort lärmte. Die Tür der Wohnung war unversperrt. Als die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten betraten, fiel ihnen zuerst eine abgestellte Langwaffe in der Küche auf.