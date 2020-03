Corona: 1107 Infizierte in Wien, 3 weitere Tote

Zunahme der Anrufe bei Service-Hotline

Zugenommen hat allerdings die Zahl der Anrufe bei der Wiener Servicehotline 01/4000-4001. Diese bietet Unterstützung für ältere Menschen, die vom Coronavirus als besonders gefährdet sind. In Summe wurden bis zum Samstag 15.700 Anrufe verzeichnet, berichtete der Sprecher, wobei es vor allem in den vergangenen Tagen auffällige Zunahmen gab. So riefen am Freitag um 4000 Personen mehr als am Donnerstag, am Samstag um 700 mehr als am Freitag.