Raser bretterte mit 112 km/h durch Alpenstraße

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist in der Nacht auf Samstag ein Fahrer auf der Alpenstraße in der Stadt Salzburg mit seinem Wagen unterwegs gewesen. Statt ortsüblicher 50 Stundenkilometer fuhr der Lenker 112 Kilometer pro Stunde. In den Bezirken Hallein, Salzburg Land und Salzburg Stadt wurden bei mobilen Radarmessungen mehrere Raser erwischt und angezeigt. Einigen droht der Führerscheinentzug.