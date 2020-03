53 Millionen als steirische Corona-Soforthilfe

24.000 Arbeitslose mehr

Laut Soziallandesrätin ist die Zahl der Arbeitslosen in der Steiermark in den ersten zehn Corona-Tagen bereits um 24.000 Personen gestiegen. Bis dato gab es dazu 6.000 Anträge zur Kurzarbeit. „Es wird also auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen brauchen“, stellt Doris Kampus klar. Deshalb wird in der Landesregierung laut ihren Angaben auch mit Hochdruck am Corona-Paket II gearbeitet.