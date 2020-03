Neue „Frisur“: Pink griff beschwipst zur Schere

„Ich wollte euch etwas zeigen, das ich letzte Nacht gemacht habe“, erklärte Pink ihren Fans in einem Instagram-Video, in dem sie sich ungeschminkt und mit einer roten Haube am Kopf zeigte. Sie habe während der Corona-Quarantäne das Trinken nämlich zu einer Art „Sport“ für sich erklärt. Und wie die meisten sei sie unter Alkoholeinfluss auf viele „tolle Ideen“ gekommen.