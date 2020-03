Pele trauert um seinen Bruder

Zoca sollte bereits am Donnerstag in Abwesenheit Peles in Santos begraben werden. Der gesundheitlich seit langem angeschlagene dreifache Fußball-Weltmeister (1958, 1962 und 1970) befindet sich wegen der Coronavirus-Pandemie in Isolation, wie sein langjähriger Berater und Sprecher Pepito Fornos sagte.