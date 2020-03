„Wir haben auch noch Plan B“

Seit Mittwoch steht das Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen, wie berichtet, unter Quarantäne – 630 Personen befinden sich aktuell auf dem Gelände im Bezirk Baden. Bei einer Kapazität von 1860 Personen entspricht das aktuell einem Drittel der Vollbelegung. Fakt ist: Seit gestern hat man nun schon drei infizierte Bewohner. Doch trotzdem gibt es Kritik an einer „unverhältnismäßigen Zusammenlegung“. Zur Vorgeschichte: Vergangene Woche wurde das Asylzentrum in Schwechat zum Quartier für Corona-verdächtige Flugpassagiere umfunktioniert, deshalb wurde es in Traiskirchen auch voller. Platz habe man aber noch genug, heißt es. „Verdachtsfälle werden umgehend isoliert und bekommen in weiterer Folge auch ihr Essen aufs Zimmer. Familien werden nicht getrennt“, erklärt Christoph Pölzl, Sprecher des Innenministeriums.