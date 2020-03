Bewaffnete gesehen? Tiroler sprang aus Fenster

Laut Angaben des Mannes habe es gegen 17 Uhr an seiner Wohnung in der Meraner Straße geläutet. Als er durch den Türspion blickte, habe er schließlich mehrere Männer gesehen, von denen mindestens zwei mit einem Messer bewaffnet gewesen seien. Anschließend sei er dermaßen in Panik verfallen, dass er zum Fenster flüchtete und aus dem zweiten Stock der Wohnanlage sprang.