Coronavirus: Häftling und Wachebeamter infiziert

In der Justizanstalt Innsbruck war der Mann - in Umsetzung von Sicherheitsvorkehrungen, die vom Justizministerium bzw. der Generaldirektion für den Strafvollzug getroffen wurden - in den ersten 14 Tagen auf einer eigens geschaffenen, vom restlichen Bereich abgegrenzten Zugangsabteilung untergebracht. Er sei somit von Mitgefangenen separiert gewesen, so Christina Ratz, Sprecherin des Justizministeriums. Der infizierte Häftling zeige keinerlei Symptome und befände sich in „gutem“ Zustand. Er bleibe daher vorerst in einer Einzelzelle in der Isolierabteilung.