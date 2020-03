Regionalen Einkauf stärken!

„Das erste Feedback ist sehr positiv. Wir hoffen noch auf viele weitere Teilnehmer aus ganz Österreich“, erklärt Initiator Roland Bamberger. Die Idee dazu hatte er erst am vergangenen Wochenende. Hierzulande finden Kunden unter www.kauftregional.at/burgenland einen umfasssenden Überblick. Bereits 350 burgenländische Unternehmen machen bei der Initiative von Gerlinde Schmid, der Geschäftsführerin einer Werbeagentur im Bezirk Neusiedl am See, mit. Auf ihrer Soforthilfe-Plattform gemeinsamschaffenwirdas.at können Klein- und Mittelbetriebe Produkte sowie Dienstleistungen in 15 Kategorien online anbieten. Laut der Initiatorin soll der virtuelle Marktplatz dazu dienen, dass sich Nahversorger und Kunden vernetzen und gegenseitig unterstützen können. Auch werden Jobs wie Erntehelfer vermittelt. Das vielversprechende Projekt soll nun auf ganz Österreich ausgeweitet werden.