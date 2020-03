Große Trauer um Asterix-„Maestro“ Albert Uderzo

Nun hat Asterix auch seinen zweiten Vater verloren: Der Zeichner Albert Uderzo ist am Dienstag von uns gegangen. Der 92-Jährige ist im Schlaf in Neuilly-sur-Seine, einem Vorort von Paris, an einem Herzstillstand gestorben. Friedlich und im Kreis der Familie, wie die Verlagshäuser Hachette Livre und Egmont Ehapa Media in einem Statement am Dienstagnachmittag mitteilten. Der ORF ändert nun in memoriam Albert Uderzo sein Programm und zeigt vier „Asterix“-Abenteuer.