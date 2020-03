„Dass noch gearbeitet wird, ist grob fahrlässig!“

„Wir dürfen nicht länger herumdiskutieren, es braucht einen sofortigen Stopp auf allen Baustellen. Es ist Feuer am Dach“, ärgert sich Richard Steinegger, der eine Plattenlegerfirma in Lustenau betreibt. „Es ist unmöglich, auf Baustellen den nötigen Abstand einzuhalten!“ So sei es fast überall noch Usus, dass Arbeiter dicht gedrängt in Firmenbussen zur Baustelle gefahren werden oder gemeinsam in Baucontainern sitzen. „Auf manchen Baustellen gibt es nicht einmal einen Wasseranschluss. Wie soll man sich da regelmäßig die Hände waschen?", kritisiert Steinegger. Hart ins Gericht geht er mit den privaten Bauträgern: Diese würden mit Sanktionsdrohungen Druck auf die Firmen ausüben.