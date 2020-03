„Bond“-Diener „Long Paul“ mit Queen in Quarantäne

Die britische Königin Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip haben sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf Schloss Windsor in Isolation begeben. Das hochbetagte Monarchenpaar - Queen Elizabeth II. feiert im April ihren 94. Geburtstag, der Prinz ist 98 Jahre alt - wird in der Quarantäne von ihren engsten Vertrauten betreut. Besonders froh sein soll die Queen, dass ihr Lieblingsdiener „Long Paul“, „der lange Paul“, nicht gezögert hat, sich mit ihr in Quarantäne zu begeben.