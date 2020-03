Rapid-Kapitän: „Mentaler Kollaps wird noch kommen“

„Der mentale Kollaps wird noch kommen, aber noch ist mir nicht fad“, geht dem 29-Jährigen viel durch den Kopf. Nur das Training lenkt ab. „Jeden Tag mindestens eine Einheit. Sprint- und Ausdauerläufe im Freien, dazu Kraft, alles alleine“, so Schwab. Der wie alle Rapidler per GPS von Kondi-Coach Alex Steinbichler, der auch alle Spieler mit Spinning-Rädern belieferte, überwacht wird. „Die Grundfitness können wir so halten“, so Schwab. Für den eine Saison-Fortsetzung auch extrem wichtig wäre.