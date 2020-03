Viele kleine Betriebe fürchten um Existenz

„Gerade jetzt im Frühling haben auch Blumen- und Jungpflanzenproduzenten mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. Für Buschenschenken und Heurigenbetriebe bedeutet die Corona-Krise einen totalen Wegfall der Einnahmen“, sagt Berlakovich. Hart trifft es auch Lieferanten der Hotellerie und Gastronomie. Auch hier steht alles still. „Das ganze Ausmaß des Schadens ist noch nicht abzusehen. Wichtig ist aber, dass die heimischen Bauern in dieser existenzbedrohenden Situation rasche Hilfe erhalten“, so der Kammerpräsident. Er erhofft die Unterstützung der Landesregierung, um die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln auch weiterhin zu garantieren. Die genauen Richtlinien des Härtefonds der Bundesregierung werden derzeit erarbeitet. Sobald sie feststehen, werden sie auf der Homepage unter www.lk-bgld.at veröffentlicht.